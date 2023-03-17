شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخي: والدتي توفيت قبل عرض مسلسل "سجن النسا" وكان نفسي تكون موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة صفاء الطوخي، أن والدتها الراحلة الكاتبة فتحية العسال حكت لها الكثير من الحكاوي عن تجربتها في سجن النساء، قائلة: "حكت لى عن سيدات في السجن وتجربة سيدات مسجونات وكانت تجمعها ببعضهم علاقات وصداقات ودائمين السؤال على بعض".

وأشارت صفاء الطوخي، خلال حوارها ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلى، على قناة سي بي سي، إلى أن والدتها لم تلحق عرض تجربة مسلسلها "سجن النسا" وتوفيت خلال تصوير المسلسل، مضيفة: "أنا كنت سعيدة بالمسلسل وكان نفسي والدتي تكون موجود وتشوفه بنفسها".

وتابعت: "فتحية العسال حتى آخر لحظة كانت في اعتصام الفنانين في 30 يونيه وكانت بدافع عن القضية المقتنعة بها حتى آخر لحظة في حياتها، وكانت متعددة الأنشطة وكل ده مخلناش نحس لحظة أنها مش ست بيت ولا ربة منزل كما ينبغي وزوجة وأم عظيمة وكانت قادرة تقوم بكل الأدوار".