شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وجومانا مراد ونجلاء بدر فى عزاء والد سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من الفنانين العزاء للمخرج سامح عبد العزيز المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم هاني رمزي، جومانا مراد، كريم محمود عيد العزيز، سيد رجب، ياسر فرج، هاني عادل، نجلاء بدر، السيناريست أيمن سلامة، سامح الصريطي، ميريت عمر الحريري، عفاف مصطفي وابنتها ياسمين رحمي، سلوي عثمان، سلو خطاب، شريف رمزي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سلوي محمد علي.

كما حضر في العزاء كل من، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الكبيرة يسرا، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد رزق، أحمد وفيق، صبري فواز.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم الواجب كل من الفنانة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، إدوارد، نسرين أمين، الفنان محمد الصاوي، المنتح هشام سليمان، الفنان هشام إسماعيل، المنتج جمال العدل، خالد سرحان.

ونعت شركة العدل جروب، للمنتج جمال العدل، المخرج سامح عبد العزيز وأسرته في وفاة والده الراحل الذى توفى أمس الأربعاء، حيث كتبت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. خالص العزاء والمواساة للمخرج سامح عبد العزيز وأسرته في وفاة والده، يقام العزاء الخميس بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في تمام السادسة مساءً بقاعة الرزاق.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت الإعلامية داليا فرج طليقة المخرج سامح عبد العزيز، أعلنت وفاة والد طليقها وجد أبنائها، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "انتقل إلى رحمة الله جد بناتى لوالدهم عبد العزيز محمد سلامة والد المخرج سامح عبد العزيز والأستاذة سمر عبد العزيز، وستقام صلاة الجنازة فى جامع منتجع النخيل بعد قليل، الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وأوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد "جميلة" للنجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من أجل تشييع جنازة والده الراحل على أن يستكمل التصوير مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحديد، حيث انتهى عبد العزيز من جزء كبير من مشاهد العمل المقرر استمرار تصويره حتى الآيام الأولى من شهر رمضان.

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.