شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يشهد العرض المسرحى "شابوه" بمسرح سيد درويش بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، العرض المسرحى "شابوه" الذى عرض مساء اليوم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

المسرحية تدعو إلى الفن الذى يرتقى بالذوق العام للجمهور، تأليف وإخراج أحمد محيى، ويشارك في العرض مجموعة من خريجي وطلبة مركز الإبداع الفني الذين شاركوا فى مسرحيات "قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر"، وهم: محمد المحمدي وأميرة عبد الرحمن وميشيل ميلاد وعادل الحسيني، وفرح عنانى ومحمد حسيب ومريم محروس وألحان المهدى وأحمد محيى.

ديكور محمد زكريا، استعراضات شيرين حجازي، موسيقي أحمد كيكار، ماكياج نادين عبد الحميد، ملابس (استايلست) لشيماء القاضي، مخرج منفذ عبده فضل، من إنتاج مسرح مركز الإبداع الفنى.