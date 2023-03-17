شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للفيلم البلغارى "خدع قديمة" بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الفيلم البلغاري"خدع قديمة" حياة زوجة وزوجته كبيرين في السن أحبا الحياة الهادئة في شقتهما ويستمتعان بها، لكن العزلة والوحدة تجعل من الصعب التفريق بين السجن والمنزل ويتسلل الشعور بالملل، وفي بعض الأحيان يصبح الملل خطيرا.

عُرض الفيلم اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إذ ينافس فى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وهو للمخرجان إدوارد باسكيني، فيكتور ايفانوف، وعقب العرض أقيمت ندوة لمخرج الفيلم، أدارها الناقد السينمائى محمد سيد عبدالرحيم.

وخلال الندوة قال مخرج الفيلم فيكتور إيفانوف، إنه سعيد لوجوده فى مهرجان الإسماعيلية، وردا على سؤال كيف جاءت فكرة عمل مخرجان فى فيلم واحد، قال إن الفكرة كانت تراوده منذ فترة، ولكن لم يكن يعرف كيف يكتب فيلم عن شخصين عجوزان، لذلك لجأ لزميله المخرج، إدوارد باسكيني.

وأكد "فيكتور" أنه كتب "خدع قديمة" فى يومين، وشهد التصوير بعض العقبات منها فترة جائحة كورونا والحظر المصاحب له، لكن استطاع إنهاء الفيلم.

المخرج إدوارد باسكيني عمل في بدايته بمجال التدريس واتجه لاحقا إلى صناعة الأفلام كمخرج ومونتير منذ 2018، ولد ونشأ في إيطاليا وخلال السنوات الماضية أخرج عدد من الأفلام القصيرة في بولندا ،فرنسا ، إيطاليا وكذلك كينيا، أما فيكتور ايفانوف ‏فهو مخرج ولد ونشأ في بلغاريا وأغلب مشاريعه السينمائية في أنحاء أوروبا.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان، يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأسه الناقد عصام زكريا.