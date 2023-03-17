شكرا لقرائتكم خبر عن حياة يسرا تتغير 180 درجة بمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة الكبيرة يسرا خلال أحداث مسلسل "1000حمد الله ع السلامة" دور "سميحة جاهين السويسى" دكتورة الإعلام المهاجرة إلى كندا هى وعائلتها، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها بعد وصية زوجها المتوفى لها بذلك، وخلال رحلتها فى القاهرة تتغير حياتها بشكل كبير، إذ تعيش مغامرات كوميدية مختلفة.

وروجت منصة watch it للعمل، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنصة عبر "فيس بوك" البرومو الرسمى للعمل، والذى شهد كوميديا كبيرة تجمع يسرا بأبطال العمل خلال رحلة بحثها عن "سوسو" حماتها.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.