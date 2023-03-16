شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يتلقى عزاء والده.. والمخرج محمد سامى أول المعزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، المخرج محمد سامى والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء للمخرج سامح عبد العزيز في وفاة والده.

ونعت شركة العدل جروب، للمنتج جمال العدل، وفاة والد المخرج سامح عبد العزيز الذى توفى أمس الأربعاء، حيث كتبت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. خالص العزاء والمواساة للمخرج سامح عبد العزيز وأسرته في وفاة والده، يقام العزاء غدًا الخميس بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في تمام السادسة مساءً بقاعة الرزاق.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت الإعلامية داليا فرج طليقة المخرج سامح عبد العزيز، أعلنت وفاة والد طليقها وجد أبنائها حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "انتقل إلى رحمة الله جد بناتى لوالدهم عبد العزيز محمد سلامة والد المخرج سامح عبد العزيز والأستاذة سمر عبد العزيز، وستقام صلاة الجنازة فى جامع منتجع النخيل بعد قليل، الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وأوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد "جميلة" للنجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من أجل تشييع جنازة والده الراحل على أن يستكمل التصوير مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحداد، حيث انتهى عبد العزيز من جزء كبير من مشاهد العمل المقرر استمرار تصويره حتى الآيام الأولى من شهر رمضان.

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.