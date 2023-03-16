شكرا لقرائتكم خبر عن الطمع فى الورث ولد الظلم.. انتظروا مسلسل عملة نادرة برمضان على watchit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل "عملة نادرة" الذى من المقرر عرضه على شاشتها فى رمضان، ونشرت المنصة صورا لنجوم العمل نيللى كريم، وأحمد عيد وجمال سليمان، وكمال أبو رية، تظهر الصراع الكبير الذي يشهد العمل بسبب الورث، معلقة عليها: "الطمع في الورث ولّد الظلم ونادرة لا هتسيب اللي ظلمها ولا هتسيب حقها، انتظروا مسلسل عملة نادرة على watch it".

وتبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" فى التسعينيات، وتقدم نيللى كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تخوض خلال العمل حربا شرسة مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.



بوستر مسلسل عملة نادرة

والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وكانت نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى"، وشاركها بطولته كل من: شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وتناول المسلسل قصة أمل الموظفة بالشهر العقارى، والتى تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، فتجد نفسها فى مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسئولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون فى صف زوجها حال زواجها مرة أخرى.