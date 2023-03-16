شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يودع تصوير مسلسل "سره الباتع" قبل أسبوع من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير مشاهده فى مسلسل "سره الباتع" المأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، فيما يواصل المخرج خالد يوسف تصوير باقى مشاهد العمل والمقرر استمرارها خلال أيام شهر رمضان.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى.

ويشارك فى بطولة المسلسل أيضاً أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

وينتظر أحمد فهمى عرض فيلمه الجديد "مستر إكس" والذى يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، أمير شايهن وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.



احمد فهمى

احمد فهمى وريم مصطفى



احمد فهمي