شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فيروز الطفلة المعجزة.. ماذا قالت عن شقيقتها نيللى وسبب ترك الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع ذكرى ميلاد فيروز التىي لقبت بـ"الطفلة المعجزة" لما حققته من نجاحات كبيرة وجماهيرية كبيرة للغاية فى سن صغيرة وهى لا تزال طفلة، إذ نافست كبار النجمات وقدمت بطولة أفلام فى منتهى الأهمية بروعة وأداء لا يزال يدهش الجميع بجوار كبار النجوم الذين تهافتوا عليها.

فيروز وخلال حوار نادر لها على إحدى القنوات تطرقت لسر ابتعادها عن الساحة الفنية رغم كل ما حققته من نجاحات، مؤكدة أن ما حققته كان صعباً للغاية فى سن صغيرة من نجاحات، وبالتالى كان من الصعب أن تستمر تلك الشهرة معها كلما تكبر، وبالتالى قررت الانسحاب.

كما تطرقت خلال الحوار إلى علاقتها بشقيقتها الفنانة الكبيرة نيللى مؤكدة أنهما أصدقاء، وأوضحت نيللى أيضاً أنها تستشير فيروز وقت تلو الآخر فى كل أعمالها.

وكان أول عمل لفيروز بسن السابعة من عمرها، وهو فيلم ياسمين فى عام 1950، ومن بعد فيلم ياسمين قدمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 حينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم بفكر في اللي ناسيني لتترك التمثيل حتى وفاتها، وكان آخر ظهور لها تكريمها في «مهرجان القاهرة السينمائي» في عام 2001.