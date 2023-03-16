رحمة رياض تدخل عالم تترات المسلسلات باللهجة اللبنانية

أعلنت الفنانة رحمة رياض، عن غنائها تتر المسلسل اللبناني " النار بالنار" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وأعربت رحمة عن حماسها لمعرفة أراء جمهورها ومحبيها، عن أدائها الغنائي لهذا التتر الذي حمل اسم " بدل ماضي"، خاصة وأنها تخوض أولى تجاربها في تقديم تترات المسلسلات باللهجة اللبنانية.

وشاركت رحمة رياض، متابعيها، مقطع فيديو من تتر المسلسل ، عبر حسابها الرسمي على " انستغرام " وعلقت " دروس الحياة أتعلمنا نرد النار بالنار وبصير بدنا بدل ماضي كثير متحمسة اسمع رأيكم بأول تجربة رمضانية باللهجة اللبنانية.. تتر "بدل ماضي " صار متوفر على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية ".

وعكة صحية

يذكر أن رحمة رياض سبق وكشفت عن تعرضها لوعكة صحية من خلال تغريدة شاركتها على تويتر، طمأنت جمهورها على صحتها ، وقالت: "حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم حبيت اطمنكم تعرضت لوعكة صحية والحمد لله قاعدة اتحسن دعواتكم ليا بالشفاء.. احبكم هواي".

نشاط فني سابق

قدمت النجمة العراقية رحمة رياض، فقرة غنائية خلال حفل توزيع الجوائز joy awards 2023 ، الذي أقيمت فعالياته على مسرح بكر الشدي بالرياض .

وشاركت رحمة رياض متابعيها على " انستغرام" مقطع فيديو من الحفل ظهرت من خلاله وهي تغني برفقة الفنان أحمد سعد، وأرفقت رحمة تعليقاً جاء كالتالي " تجربة رائعة استمتعت بيها هواي مع النجم المصري أحمد سعد، في ليلة لا تنسى من حفل JoyAwards ".

كما شاركت في الحفل الافتتاحي والختامي لكأس العالم الذي أقيم في دولة قطر، وتلى ذلك مشاركتها المميزة في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج الـ 25،حيث قدمت أغنية "عاش العراق".

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