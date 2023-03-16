بالفيديو .. إيهاب توفيق يدخل في نوبة بكاء في لقاء على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 06:54 مساءً - دخل الفنان إيهاب توفيق في نوبة من البكاء أثناء حديثه عن والده ووالدته الراحلين، معربا عن افتقاده واشتياقه لهما .

أجرى إيهاب توفيق لقاءا مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لحفل تكريم الموسيقار هاني شنودة الذي أقيم مؤخرا بالرياض، ووجه من خلال اللقاء رسالة إلى والدته بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأم .

فقال متأثرا وغلبه البكاء: “الله يرحمها ويرحم كل أمهاتنا .. احنا من غيرهم والله ضايعين، ولا حاجة بجد .. الله يرحمهم جميعا” .

وفي سياق آخر أعرب إيهاب توفيق عن سعادته بلقاء الفنان أحمد عدوية في هذا الحفل، قائلا: “منور الدنيا كلها ومشرف العالم كله وكل مكان بيكون موجود فيه بينور الدنيا .. التاريخ وكان حبيب الوالد والوالدة الله يرحمهم” .

وعن أعماله الفنية القادمة أشار “توفيق” إلى أنه يستعد لطرح بعض الأدعية في شهر رمضان المقبل، وبعد انتهاء الشهر المبارك سوف يقدم عدد من الأغاني “السينجل”، منها أغنية تحمل اسم “ليه هتعاتب في الناقص” .