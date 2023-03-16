صورة نادرة لرانيا يوسف بعام 1994 قبل شهرتها .. والجمهور: “مستحيل تكون هي”

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 06:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة ونادرة للفنانة رانيا يوسف تعود إلى عام 1994، أي منذ 29 عاما قبل شهرتها ومشاركتها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” .

ظهرت رانيا يوسف في الصورة مرتدية فستانا باللون الأسود وبشعر قصير إلى حد ما، وبملامح مختلفة بشكل كبير عما هي عليه في الوقت الحالي .

وهو الأمر الذي أثار حيرة المتابعين، فالبعض منهم أعرب عن دهشته من شكلها في هذا الوقت الذي اختلف عن الآن، مشيرين إلى عدم تصديقهم لكونها نفس الشخص .

فيما تحدث البعض الآخر عن أنها كانت في تلك الفترة أجمل لكونها لم تكن قد خضعت لعمليات التجميل، وآخرون أكدوا على أنها تحتفظ بجمالها في كل الأوقات والمراحل .

وأشارت تعليقات أخرى إلى أن رانيا يوسف في هذه الصورة تشبه كلا من الفنانات: أنغام ونهلة سلامة ونوال الزغبي ومونيا .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “أحلى من دلوقتي” و “لأ طبعا مستحيل” و “مش قادرة اصدق” و “التجميل ضيع ملامحها الجميلة” و “دي واحدة تانية خالص” و “هي فين رانيا يوسف” .

ووفقا لموقع “العربية.نت” فإن هذه الصورة تم التقاطها بواسطة المصور الصحفي أيمن موسى، و الذي قال في تصريحات سابقة له: “الصورة التقطت عام 1994 وبالتحديد داخل دار الأوبرا المصرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي” .

وأضاف أنه في ذلك الوقت لم يكن رصيد الفنانة رانيا يوسف الفني يضم سوى فيلمين، وهما: “المضيفات الثلاثة” و “الناجون من النار”، بالإضافة إلى مسلسل آخر .