كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 06:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة ونادرة للفنانة رانيا يوسف تعود إلى عام 1994، أي منذ 29 عاما قبل شهرتها ومشاركتها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” .
ظهرت رانيا يوسف في الصورة مرتدية فستانا باللون الأسود وبشعر قصير إلى حد ما، وبملامح مختلفة بشكل كبير عما هي عليه في الوقت الحالي .
وهو الأمر الذي أثار حيرة المتابعين، فالبعض منهم أعرب عن دهشته من شكلها في هذا الوقت الذي اختلف عن الآن، مشيرين إلى عدم تصديقهم لكونها نفس الشخص .
فيما تحدث البعض الآخر عن أنها كانت في تلك الفترة أجمل لكونها لم تكن قد خضعت لعمليات التجميل، وآخرون أكدوا على أنها تحتفظ بجمالها في كل الأوقات والمراحل .
وأشارت تعليقات أخرى إلى أن رانيا يوسف في هذه الصورة تشبه كلا من الفنانات: أنغام ونهلة سلامة ونوال الزغبي ومونيا .
فجاءت بعض التعليقات مثل: “أحلى من دلوقتي” و “لأ طبعا مستحيل” و “مش قادرة اصدق” و “التجميل ضيع ملامحها الجميلة” و “دي واحدة تانية خالص” و “هي فين رانيا يوسف” .
ووفقا لموقع “العربية.نت” فإن هذه الصورة تم التقاطها بواسطة المصور الصحفي أيمن موسى، و الذي قال في تصريحات سابقة له: “الصورة التقطت عام 1994 وبالتحديد داخل دار الأوبرا المصرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي” .
وأضاف أنه في ذلك الوقت لم يكن رصيد الفنانة رانيا يوسف الفني يضم سوى فيلمين، وهما: “المضيفات الثلاثة” و “الناجون من النار”، بالإضافة إلى مسلسل آخر .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لرانيا يوسف بعام 1994 قبل شهرتها .. والجمهور: “مستحيل تكون هي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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