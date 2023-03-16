بعد صداقة سنين.. سليمان عيد يهدد النجم أحمد السقا على الهواء أمام الجميع.. أعرف السبب؟



كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 06:54 مساءً - تصدر الفنان سليمان عيد، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حديثه عن الفنان أحمد السقا.

حيث أجرى سليمان عيد حوارًا مع برنامج سينماتك على هامش تواجده فى السعودية لعرض مسرحيته الجديدة “إزاي تخنق جارك“، وأدلى ببعض التصريحات وتحدث عن كواليس المسرحية وتفاصيل أعماله الجديدة.

سليمان عيد لـ أحمد السقا: أنت هتعاني الفترة اللى جاية

وتحدث الكوميديان المصري عن علاقته بالسقا قال سليمان علاقتي بالسقا علاقة صداقة من زمان، مازحه قائلا:” عايز أقول للسقا أنت هتعاني الفترة اللى جايه لانى قررت أعمل أكشن وهخليك تقدم أنت كوميدي”.

سليمان عيد وأحمد السقا

يُشار أن سليمان عيد شارك مع الفنان أحمد السقا، عددًا من الأعمال الفنية منها “ابن القنصل، من 30 سنة، حرب أطاليا، أفريكانو”.

سليمان عيد مع كريم عبد العزيز

وتحدث أيضًا خلال اللقاء عن أعماله القادمة ومشاركته في فيلم “بيت الروبي”،ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية انفلونسر شهير بينما يظهر كريم محمود عبدالعزيز بدور صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

آخر أعمال سليمان عيد

ويذكر أن آخر أعمال سليمان عيد الدرامية هو مسلسل “بيت فرح”، ويشارك في بطولة المسلسل كلٱ من فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، إيناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد، فتوح أحمد، مصطفى منصور، يارا طمبشاوي وعدد آخر من الفنانين، تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتجين هشام وعصام شعبان، والعمل مكون من 20 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل توفيت زوجته يشعر بالوحدة من بعدها مما يسبب له العديد من المشاكل مع جيرانه، ليعود مرة أخري بالتدريج في التعامل معهم وتفهمهم في إطار إجتماعي درامي.

آخر أعمال سليمان عيد السينمائية

وجدير بالذكر أن آخر أعماله السينمائية هو “فيلم شلبي” ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.

مسرحية إزاى تخنق جارك

أما عن آخر أعماله المسرحية، فتواجد سليمان عيد في المملكة السعودية لعرض مسرحيته الجديدة إزاى تخنق جارك

إزاى تخنق جارك من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوى ومحمود جاميكا ويشارك فى بطولتها كل من أوس أوس ومحمد أنور ومصطفى بسيط ومحمد التوب كما يتواجد أيضا بيومي فؤاد وهبة مجدي وإيمان السيد وأخرون.

نهاية عرض إزاى تخنق جارك

وأنتهت عروض مسرحية إزاى تخنق جارك يوم 12 من شهر فبراير الماضي ، بعد تحقيقهم نجاح كبير فى بوليفارد الرياض.

نبذة عن سليمان عيد :

بدأ سليمان عيد حياته الفنية في ثمانينات القرن الماضي، ويتمتع برصيد فني يزيد على 230 عملا ما بين سينما ودراما ومسرح.

قدم سليمان عيد، مع عادل إمام عددًا من الأفلام منها “النوم في العسل، الإرهاب والكباب، طيور الظلام، بخيت وعديلة” فضلًا عن مسلسل “فلانتينو” ومسرحية “الزعيم”، وغيرهم.

ومن أشهر أعمال سليمان عيد “فيلم ثقافي، الباشا تلميذ، الواد سيد الشحات، ونحب تاني ليه، هوجان، لمعي القط، وش إجرام، جاءنا البيان التالي”.

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