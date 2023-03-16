شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي سينتقل إلى نابولي فى هذه الحالة.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المؤرخ الإيطالي روبيرتو دونادوني، عبر راديو سوبر ديبورتيفو، أنه يتوقع أن ينتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نابولي فى الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هى الأفضل للاعب فى الفترة الحالية.

حيث أختلف نابولي كثيرًا عن المواسم الماضية، مما قد يجعل من ميسي يقوم بإحياء ذكري مارادونا والقدوم إلى نجم الجنوب فى صفقة إنتقال حر، فى حالة تمسك اللاعب بموقفه الحالي بعد التجديد مع باريس.

وأكدت بعض المصادر داخل نابولي، أن الفريق الإيطالي منفتحا للتعاقد مع ميسي، حال فشل مفاوضاته الحالية مع الهلال السعودي، فى الوقت الذي ترفض الدخول فى الصراع.



شرط وحيد لإتمام التعاقد مع ميسي

ويعد أحد الشروط الأساسية التى قد تكون حاسمة فى إنتقال ميسي إلى نابولي، أن يوافق اللاعب على تخفيض قيمة عقده مع الفريق الإيطالي، حيث أن راتب اللاعب الحالي الضخم، الذي يتقاضاه مع باريس، لن يكون مناسبا لنجم الجنوب.



موقف ميسي من الإنضمام لنابولي

ويري ميسي أن فكرة الإنتقال إلى نابولي ستكون جيدة، لكن فى المقابل يريد اللاعب أن يحصل على مقابل مادي ضخم من جراء هذا الإنتقال، لا سيما أن العقد القادم قد يكون الأخير فى مسيرته.