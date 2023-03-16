شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية.. القصة والأبطال وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة منى زكى إلى دراما رمضان المقبل بمسلسل تحت الوصاية المكون من 15 حلقة، وذلك بعد غيابها العام الماضى، حيث تواصل تصوير مشاهد العمل فى أماكن متفرقة بين القاهرة والإسكندرية ودمياط، وتراهن منى زكى فى العمل على منافشة العديد من القضايا الاجتماعية المهمة منها تمكين المرأة وقانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.





الأبطال

بطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، على الطيب، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، محمد السويسى، على صبحى وعدد آخر من الفنانين، وضيفة الشرف ثراء جبيل، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.





القصة

حنان (منى زكي) ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وبعد وفاة زوجها تنتقل إلى دمياط وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف وتضطر للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين.





قنوات العرض

يعرض حصرياً على قناة DMC و DMC دراما ومنصة Watch it.





أبرز المعلومات

- المسلسل تم تصوير عدد كبير من مشاهده خارج القاهرة ما بين ورشة لصناعة السفن بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وكذلك على إحدى سفن دمياط إضافة إلى مدينة الإسكندرية، فيما يتم تصوير المشاهد الداخلية حالياً بالقاهرة.

- تحت الوصاية يسجل التعاون الثانى على التوالي بين منى زكى وشركة ميديا هب سعدى – جوهر بعدما قدما سوياً مسلسل "لعبة نيوتن" للمخرج تامر محسن في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

- المسلسل يعيد المخرج محمد شاكر خضير إلى دراما رمضان بعد غياب 5 سنوات كاملة، اذ قدم آخر أعماله في دراما رمضان مسلسل "لا تطفىء الشمس" والذى تم عرضه في شهر رمضان عام 2017.



بوستر تحت الوصاية