شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تنتهى من تصوير دورها فى مسلسل "سره الباتع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة ريم مصطفى من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل سره الباتع بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من 4 أشهر، حيث جمعتها المشاهد الأخيرة بالنجم أحمد فهمى ومحمود قابيل وخالد أنور وخالد سرحان وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة.

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ومقرر عرضه على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل.

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

يذكر أن ريم مصطفى قدمت فى النصف الثانى من العام الماضى بطولة مسلسلين الأول "طير بنا يا قلبي" والذى شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، والثانى "دوبامين" من 15 حلقة وشارك فى بطولته محمد كيلانى وباسل الزارو وبسنت شوقى.

أما فى رمضان الماضى فعرض لريم مصطفى، مسلسل "suits بالعربى" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.



ريم مصطفى من تصوير سره الباتع



ريم مصطفى مع احمد فهمى



ريم مصطفى فى اخر يوم تصوير لها فى سره الباتع



ريم مصطفى واحمد فهمى من كواليس سره الباتع



ريم مصطفى مع احمد فهمى وخالد سرحان



ريم مصطفى فى اخر يوم تصوير لها من سره الباتع