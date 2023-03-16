شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين برفقة حفيدها في العرض الخاص لـ Shazam! Fury Of The Gods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحضرت الممثلة العالمية هيلين ميرين حفيدها الصغير "بازل" للعرض الأول للفيلم، الذي تشارك في بطولته Shazam! Fury Of The Gods، والذي أقيم في لوس أنجلوس، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

وتألقت هيلين البالغة من العمر 77 عاماً بفستان أسود طويل من "الدانتيل"، بينما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة بقوس أسود.

في “Shazam! Fury of the Gods” ، تلعب ميرين دور هيسبيريا ، عضو الثلاثي الشرير ، بنات أطلس ، الذين أتوا إلى الأرض لاستعادة السحر الذي سرق منهم منذ سنوات، تنضم لوسي ليو وراشيل زيغلر إلى ميرين في الثلاثي ، ويلعبان كاليبسو وأنثيا على التوالي.



هيلين و حفيدتها

وكانت قد قالت قالت ميرين خلال برنامج The Graham Norton Show عقب سؤالها عن أحداث الفيلم: لا تسألني عن الحبكة، إنها معقدة للغاية، أنا ولوسي ليو نجسد دورا آلهة غاضبة ترتدي أزياء ثقيلة بشكل لا يصدق، لقد كان الجو حارًا جدًا وغير مريح، لدرجة أن زميلتي لوسي قالت في نهاية تصوير اليوم الأول من شدة التعب "إنهم يحاولون قتلنا".

أضافت نجمة Fast X: تحمست للمشاركة في الجزء الجديد من الفيلم لأنني أحببت الأول للغاية، كان جميلا ومضحكا، وأنا لست شخصًا مولعها بأعمال الأبطال الخارقين، لكنني أحببت الفكرة لأشارك بها".

وكشفت هيلين ميرين إنها من شدة حماسها للعمل كسرت أصبعها أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة في Shazam! Fury of the Gods، قائلة: لقد كنت شجاعة بشكل لا يصدق ولم أقل أي شيء أو أشتكي لأنني أردت أن أكون شخصًا حقيقيًا مذهلًا.