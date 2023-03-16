شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأفيش الرسمى لفيلم "بعد الشر" تمهيداً لطرحه فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم بعد الشر للفنان على ربيع الأفيش الدعائى الرسمى للعمل المقرر طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائى، وتصدر ربيع الأفيش وحوله أبطال الفيلم ميرنا نور الدين، رنا رئيس، أوس أوس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد، وفى نفس الوقت يتواصل تصوير المشاهد الأخيرة من العمل قبل العمل على عمليات المونتاج والمكساج وتجهيزه للعرض.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وفى سياق آخر انتهى على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، جيلان علاء، وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.