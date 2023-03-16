شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسى لوهان تعلن اقتراب موعد ولادة طفلها من زوجها الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية ليندسى لوهان عن حملها الأول من زوجها الإماراتى بدر شماس، وذلك بواسطة صورة لبدلة طفل حديث الولادة بيضاء مكتوب عليها كلمة "قريبا"، فى إشارة لاقتراب ولادتها، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وذلك بعدما احتفلت بزواجها في شهر يونيو الماضي بصورة لها مع زوجها حيث تغزلت فيه آنذاك.

أيضاً شاركت ليندسي لوهان وزوجها بدر شماس متابعيهما فى نهاية العام الماضي صورة وهما يقفان معًا أمام شجرة عيد الميلاد البيضاء التى تزين منزلهما عشية عيد الميلاد، وفقًا لموقع "ديلى ميل".



ليندسى لوهان

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