شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الأيرلندى مارك كازبنز: أرفض تقسيم الدول إلى عالم أول وثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج الأيرلندى مارك كازينز رفضه تقسيم الدول إلى عالم أول وثالث، قائلا: أشعر بالغضب الشديد من هذا التقسيم.
وأضاف كازينز، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة: عندما التقيت المخرج يوسف شاهين قال لى أنتم العالم الثالث ونحن الأول.
وحول الفن المصرى شدد كازينز على وجود العديد من الفنانين والأعمال الفنية المتميزة، وأنه يجب ترميم الأفلام المصرية ليعرف العالم موروثها الفني، الذي يجب نشرها عالميا.
وتحدث الأيرلندى مارك كازينز خلال الندوة عن أفلامه وبداياته الفنية وكيفية دخوله المجال السينمائى، وعلاقته بتاريخ السينما، وتاريخ السينما في المنطقة العربية، ولقائه بالمخرج الكبير يوسف شاهين ، واهتمامه بالمخرج شادي عبد السلام.
مهرجان إسماعيلية انطلق الثلاثاء الماضي، حيث أكد الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما خلال الافتتاح، على أهمية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مضيفا أن المهرجان بات منذ ميلاده محفلا عالميا لطرح ومناقشة الكثير من القضايا الإنسانية والأفكار البناءة، وإلقاء الضوء على ثوابت القيم السامية والمبادئ النبيلة، من خلال عالم ساحر يضم برنامجا مميزا يزخر بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر والمنطقة العربية ، الى جانب عدد كبير من الأفلام بالمسابقات الرسمية والبرامج الموازية التي تعرض خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات المتنوعة الأخرى.
وأوضحت منار حسني رئيس المركز القومي للسينما أن المهرجان أصبح عيدا للسينمائيين منذ انطلاقه عام 1991، ورصدت دور المهرجان في القاء الضوء على السينمائيين المتخصصين في السينما التسجيلية في مصر والعالم والذين تبحث اعمالهم عن الحقيقة والمعرفة، واضافت، نعود ونلتقي في دورة جديدة من المهرجان يلتقي في فناني العالم بأفلام تحمل بداخلها الحرية والتغيير.
من جانبه وجه عصام زكريا رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للمهرجان وايمانها بدور السينما في تكوين مجتمع مستنير، ووجه الشكر لكل الداعمين للمهرجان من الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والسينمائية الدولية.