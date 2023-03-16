شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الأيرلندى مارك كازبنز: أرفض تقسيم الدول إلى عالم أول وثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج الأيرلندى مارك كازينز رفضه تقسيم الدول إلى عالم أول وثالث، قائلا: أشعر بالغضب الشديد من هذا التقسيم.

وأضاف كازينز، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة: عندما التقيت المخرج يوسف شاهين قال لى أنتم العالم الثالث ونحن الأول.

وحول الفن المصرى شدد كازينز على وجود العديد من الفنانين والأعمال الفنية المتميزة، وأنه يجب ترميم الأفلام المصرية ليعرف العالم موروثها الفني، الذي يجب نشرها عالميا.

وتحدث الأيرلندى مارك كازينز خلال الندوة عن أفلامه وبداياته الفنية وكيفية دخوله المجال السينمائى، وعلاقته بتاريخ السينما، وتاريخ السينما في المنطقة العربية، ولقائه بالمخرج الكبير يوسف شاهين ، واهتمامه بالمخرج شادي عبد السلام.