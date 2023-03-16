كأنها أخته وليست خالته.. صورة حديثة للنجمة “نيللي” مع ابن شقيقتها “فيروز ” ممثل مصري شهير شارك بهذا المسلسل!!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - تداول مجموعة من روّاد مو اقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة الاستعراضية نيللي، ظهرت فيها رفقة أيمن بدر الدين جمجوم ابن شقيقتها المعجزة فيروز، حيث جمعتهما إحدى المناسبات العائلية.

إطلالة ساحرة لـ نيللي مع نجل شقيقتها

وظهرت نيللي بإطلالة ساحرة ولافتة للأنظار كعادتها، حيث كانت ترتدي فستان سواريه باللون الأسود مزوداً بتطريزات لامعة، ذا أكمام مُصممة من الدانتيل الشفاف، مما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق الممشوق.

نيللي مع ابن شقيقتها أيمن بدر الدين جمجوم

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي تسريحة شعرها المميزة، حيث تركت خصلاته الذهبية المموجة تنسدل على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعماً يتناغم مع إطلالتها عكس جمال ورقة ملامحها.

الجمهور عن أيمن جمجوم ابن فيروز: اللي خلف ماماتش

وسرعان ما انهالت تعليقات الجمهور على صورة نيللي مع ابن شقيقتها مُعبرين عن مدى حبهم اشتياقهم لها، في حين أشار البعض إلى وجه الشبه الكبير بين أيمن بدر الدين جمجوم ابن فيروز وبين والده، فكانت أبرز التعليقات: “اللي خلف ماماتش .. شبه والده رحمه الله .. سبحان الخالق العظيم نسخه من ابوه الله يرحمه .. شكل باباه الله يرحمه بالضبط .. شبه والده عمل حاجات للاطفال جميله بدر الدين جمجوم .. نسخة أبوه”.

تعليقات الجمهور على صورة نيللي مع نجل شقيقتها

من هو أيمن جمجوم؟

أيمن جمجوم هو ممثل مصري ينحدر من عائلة فنّية كبيرة، فوالده هو الفنان الكبير الراحل بدر الدين جمجوم، أما والدته فهى الفنانة الراحلة فيروز شارك ضمن أحداث مسلسل “بالحب هنعدي” للنجمة الكبيرة سميرة أحمد، ثم ترك الفن ويشغل حاليًا منصب رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أحد البنوك المصرية، وحقق العديد من الانجازات خلال مسيرته المهنية، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

أيمن بدر الدين جمجوم في ضيافة منى الشاذلي

وجسد أيمن بدر الدين جمجوم خلال أحداث مسلسل “بالحب هنعدي” دور ابن الفنانة سميرة أحمد، وهو أحد الأدوار الرئيسية داخل المسلسل، الذى تم عرضه خلال شهر رمضان للعام 2019 وحقق نسب عالية من المشاهدات.

ما لا تعرفه عن نيللي

يُذكر أن آخر عمل لـ نيللي هو مسلسل “قصاقيص ورق” عرض في العام 2005، وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949.

وبدأت نيللي مشوارها الفني عندما كانت طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، حيث بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها (الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء).

وقامت بأول بطولة مطلقة لها في السينما المصرية عام 1966 م في فيلم “المراهقة الصغيرة”، حتى كانت محطة الفوازير التي أصبحت علامة مطبوعة في أذهان الملايين.

وقدمت نيللي 67 فيلما من أبرزها “توبة”، “هي والرجال»، “إجازة صيف”، “نورا”، “اللص الظريف”، “صباح الخير يا زوجتي العزيزة”، “دلع البنات”، “المراهقة الصغيرة”، “الحب سنة 70″، “مذكرات الآنسة منال”، “ذكرى ليلة حب”، كما شاركت في ثمان مسلسلات من بينها “الدوامة”، “امرأة وثلاث وجوه”، “برديس”.

فضلاً عن فوازير رمضان الإستعراضية الشهيرة، حيث نالت نيللي جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها: «صندوق الدنيا»، «عالم ورق»، «الخاطبة»، «عروستي».

نيللي تكشف حقيقة عودتها لتقديم فوازير رمضان

وعن حقيقة عودتها للتقديم الفوازير الإستعراضي، كان الإعلامي المصري عمرو الليثي قد نشر سابقًا مقطع فيديو مصور عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام” جمعه بالفنانة نيللي.

وحرص عمرو الليثي على تهنئة نيللي بقدوم شهر رمضان المنقضي 2022 مؤكدًا على أن ذكرياته مع هذا الشهر الكريم ترتبط بالفوازير التي كانت تقدمها نيللي سواء في مرحلة طفولته أو شبابه.

فقال: “أجمل حاجة واحنا داخلين على رمضان إن أنا افتكر وكلنا نفتكر أجمل حاجة في رمضان وأجمل ذكريات في رمضان وأجمل إنسانة في رمضان، ولسه بقولها كل ما اشوفك بفتكر طفولتي وشبابي”.

وردت نيللي على ذلك قائلة: “وأنت طيب وكل اللي شايفنا طيبين .. ربنا يحقق لكل واحد اللي يتمناه يارب .. ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين”.

وبسؤال الفنان عمرو الليثي للفنانة نيللي وطلبه منها العودة لتقديم فوازير لشهر رمضان 2023 أجابت بشكل قاطع : ” لا “.

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