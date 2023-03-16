وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16 مارس الفنان البحريني عبد الله وليد، المعروف بشخصية “بو داوود” في المسلسل البحريني الكوميدي “سوالف طفاش”، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 74 عاما .

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت هيفاء حسين: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. الفنان البحريني الأستاذ عبد الله وليد في ذمة الله” .

كما قال الفنان حبيب غلوم في منشور له: “الفنان القدير عبد الله وليد في ذمة الله .. خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللأسرة الفنية في البحرين” .

وتابع حبيب غلوم متوجها بالدعاء للفنان عبد الله وليد: “ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .

فيما نشرت شيماء سبت صورة للراحل وعلّقت عليها قائلة: “البحرين فقدت اليوم الفنان القدير عبد الله وليد بعد عناء طويل مع المرض” .

أضافت: “كان صاحب مسيرة فنية حافلة بالتميز، شخصياً تعلمت منه الكثير، الالتزام وحب العمل والتفاني فيه .. كان داعماً لي في المسرح والتليفزيون رحمة الله عليه .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .

وكان الفنان البحريني عبد الله وليد قد عانى من ارتفاع السكر في الدم مما أدى إلى حدوث مضاعفات مع الأمراض المزمنة الذي يعاني منها، واستدعى ذلك نقله إلى العناية المركزة في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي .

وبعد فترة من العلاج خرج من المستشفى وعاد إلى منزله، ولكن سرعان ما تعرض إلى وعكة صحية أخرى تسببت له بنقص الأكسجين في الدم والتهابات في الرئة ونقص الصوديوم ما استدعى نقله للمستشفى العسكري ومنها للعناية القصوى في السلمانية .