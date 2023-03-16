كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - احتفل الفنان أحمد رزق بعيد ميلاد نجليه التوأم “حمزة وعمر” من زوجته المغربية أحلام في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام” .
تضمن المنشور صورة عائلية تجمع أحمد رزق بزوجته ونجليه في أحدث ظهور لهم، وبعد أن أصبح حمزة وعمر في سن الشباب .
وأرفق أحمد رزق الصورة بتعليق عايد من خلاله ابنيه بمناسبة عيد ميلادهما قائلا: “عيد ميلاد سعيد حمزة .. عيد ميلاد سعيد عمر .. أحبكما” .
وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد رزق في موسم رمضان 2023 بمسلسل “حضرة العمدة” .. والذي يناقش قضايا المرأة في المجتمع، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب .
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: روبي، سميحة أيوب، محمود عبد المغني، بسمة، أحمد بدير، أحمد رزق، إدوارد، نهلة سلامة، وفاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر “أصبحا شبابا” .. نجلي الفنان أحمد رزق التوأم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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