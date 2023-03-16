“أصبحا شبابا” .. نجلي الفنان أحمد رزق التوأم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 04:19 مساءً - احتفل الفنان أحمد رزق بعيد ميلاد نجليه التوأم “حمزة وعمر” من زوجته المغربية أحلام في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة عائلية تجمع أحمد رزق بزوجته ونجليه في أحدث ظهور لهم، وبعد أن أصبح حمزة وعمر في سن الشباب .

وأرفق أحمد رزق الصورة بتعليق عايد من خلاله ابنيه بمناسبة عيد ميلادهما قائلا: “عيد ميلاد سعيد حمزة .. عيد ميلاد سعيد عمر .. أحبكما” .

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد رزق في موسم رمضان 2023 بمسلسل “حضرة العمدة” .. والذي يناقش قضايا المرأة في المجتمع، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب .

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: روبي، سميحة أيوب، محمود عبد المغني، بسمة، أحمد بدير، أحمد رزق، إدوارد، نهلة سلامة، وفاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي وغيرهم .