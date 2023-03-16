شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال عن شخصيته فى مسلسل "علاقة مشروعة": رجل أعمال شرقى رومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ياسر جلال تفاصيل شخصيته فى مسلسل "علاقة مشروعة"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2023، حيث قال إنه يجسد دور رجل أعمال شرقى رومانسى.

وتابع خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "ميديا هب سعدى – جوهر" المنتجة للمسلسل: "الشبه بينى وبين الشخصية إني رومانسي شرقي بس مش رجل أعمال، وبثق في الناس بسرعة ومن غير تفكير، لما قلبى بيرتاح لحد بثق فيه"، موضحا: "العمل مختلف إن شاء الله، لون ممكن مش عايز أقول أول مرة، معتقدش شوفت زيه قبل كدا، بشكل مشوق، لو شوفت أول حلقة منه إن شاء الله مستحيل تسيبه إلا في اخر مشهد في اخر حلقة البناء الدرامي بتاعه مبهر بصراحة".

أما عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها خلال أحداث العمل، أشار: "إحنا عندنا 3 أبعاد للشخصية البعد المادي، اللي هو الشكل الخارجي اللبس تسريحة الشعر الماشية، والبعد الاجتماعي، غني ولا فقير متجوز ولا لا، والبعد النفسي وهو أصعبهم ودا بيتكلم عن طموحاته وأحلامه وأفكاره وأحاسيسه ومشاعره".

كما تحدث عن تعاونه مع مي عمر بعد مسلسل "الفتوة" قائلا: "مي عمر لما بشتغل معاها ببقى مبسوط لأنها صديقتي وأختي، ومي بتحب شغلها جدا، وأنا بحب النوع دا من الفنانين، وهي موهوبة وعندها جرءة، وفيه بينا كيميا حلوة، وبتمنى اشتغل معاها تاني وتالت ورابع".

وأضاف: "خالد مرعي كنت بشوف أعماله السينمائية مخرج كبير جدا، وكان نفسي أشتغل معاه، لقيتني ودام مخرج عملاق، وعنده حركة كاميرا حلوة، ومستمتع وانا شغال معاه ونفسي أكرر التجربة".

وعن طقوسه خلال كواليس التصوير، أشار: "أول ما باجي بشغل سورة الكهف كلها وأنا بجهز، وإحنا عندنا ساعة حضور وساعة تصوير، باجي قبل ساعة الحضور كمان عشان أجهر بالشخصية أو الأداء وأنا باجي مزاكر فببدأ أهزر مع زمايلي، وبحب الجو يبقى فيه مرح وجميل".

ويقوم ببطولة مسلسل علاقة مشروعة برفقة ياسر جلال كل من: مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

يذكر أن "علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج فى نهاية الأحداث.