شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الإيرلندى مارك كازينز يكشف سر عشقه لأم كلثوم ويوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الإيرلندى مارك كازينز إنه سعيد بوجوده وتكريمه فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرا إلى تعلقه بشكل شخصي برموز فنية مصرية.

وقال كازينز في ندوة تكريمه بالدورة الـ24 للمهرجان: أى شخص مهتم بالثقافة يجب أن يكون مهتما بمصر، وإنه يعشق أغاني أم كلثوم التي لها سحر مثل التنويم المغناطيسي ويشعر فى أغانيها بالهدوء، لافتا إلى أن هناك رابطا مشتركا يجمعها بفن المخرج شادي عبد السلام الذي يحبه أيضا وهو أن إنتاجها الفني يحفز ويساعد على التأمل، معبرا عن ولعه بأفلامه ومنهم المومياء.

أما الفنان الثالث الذي يعشق أعماله مارك كازينز فهو المعماري حسن فتحي ووصفه بأنه فنان من طراز خاص ويتمني ان يذهب إلى الأقصر ليري قرية القرنة الجديدة التي بناها هناك، وأن كل المعمارين قي العالم يجب ان يتعاملوا َمنه.

ولدى كازينز ولع خاص بأعمال المخرج يوسف شاهين قائلا: أحب يوسف شاهين للغاية الذى انتقد أمور فى المجتمع منها علاقة الرجل والأنثى ولكن بشكل فني، وسبق أن وضعت فيلمه "الأرض" ضمن قائمة أهم 10 أفلام سينمائية.

وقال المخرج الأيرلندى ضاحكا: لدى وشوم "تاتوهات" على ذراعى لمخرجين أحبهم ولو فكرت فى عمل تاتو جديد هيكون ليوسف شاهين.