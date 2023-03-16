أصالة تحاول منع هذا الفنان عن قراره بالاعتزال

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 02:47 مساءً - أعلن عازف الكمان الشهير محمود سرور عن نيته في اعتزال الفن والموسيقى، مشيرا إلى محاولاته لعدم الرجوع في هذا القرار .

كتب محمود سرور في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أنا زهقت، كده حلو أوي كفاية .. محاولات اعتزال الفن .. الله المستعان .. تفتكروا هنجح؟” .

وخرجت الفنانة أصالة للتعليق على تغريدة عازف الكمان محمود سرور وأحد أعضاء فرقتها الموسيقية، معربة عن دعمها له، كما طالبته بالعدول عن تفكيره بالاعتزال .

فقالت أصالة في تعليقها: “أنت مصدر من مصادر السعادة وتحقيق الإعجاز، وما عندك ما له ملكك .. نحنا بنحبك وبدنا نضل نسمع لك .. الله يحفظك ويطوّل بعمرك” .

كما علق حساب “تراث أحلام” على تغريدة محمود سرور، مؤكدا على أن الأخير من المبدعين في مجال الموسيقى وفكرة اعتزاله مرفوضة .

فجاء في التعليق: “معلش مع احترامي لكل الموسيقيين ما في أحد زي المبدع محمود سرور صاحب النوته الجميلة والحضور المميز” .

تابع: “وتواجدك مع أهم وأنجح الفنانين مكسب كبير وكلكم تكملون بعض .. خذ فترة نقاهة وأجازة بسيطة، أما اعتزال مرفوض لأن ما في زي عزفك وسلطنتك على المسرح” .

يذكر أن العازف محمود سرور يعد واحدا من أهم عازفي الكمان والربابة في مصر والوطن العربي .. وشارك في حفلات أهم وأكبر المطربين مثل: محمد عبده، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصالة، شيرين عبد الوهاب، أنغام، ملحم زين، رابح صقر .