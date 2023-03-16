كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 02:47 مساءً - أعلن عازف الكمان الشهير محمود سرور عن نيته في اعتزال الفن والموسيقى، مشيرا إلى محاولاته لعدم الرجوع في هذا القرار .
كتب محمود سرور في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أنا زهقت، كده حلو أوي كفاية .. محاولات اعتزال الفن .. الله المستعان .. تفتكروا هنجح؟” .
وخرجت الفنانة أصالة للتعليق على تغريدة عازف الكمان محمود سرور وأحد أعضاء فرقتها الموسيقية، معربة عن دعمها له، كما طالبته بالعدول عن تفكيره بالاعتزال .
فقالت أصالة في تعليقها: “أنت مصدر من مصادر السعادة وتحقيق الإعجاز، وما عندك ما له ملكك .. نحنا بنحبك وبدنا نضل نسمع لك .. الله يحفظك ويطوّل بعمرك” .
كما علق حساب “تراث أحلام” على تغريدة محمود سرور، مؤكدا على أن الأخير من المبدعين في مجال الموسيقى وفكرة اعتزاله مرفوضة .
فجاء في التعليق: “معلش مع احترامي لكل الموسيقيين ما في أحد زي المبدع محمود سرور صاحب النوته الجميلة والحضور المميز” .
تابع: “وتواجدك مع أهم وأنجح الفنانين مكسب كبير وكلكم تكملون بعض .. خذ فترة نقاهة وأجازة بسيطة، أما اعتزال مرفوض لأن ما في زي عزفك وسلطنتك على المسرح” .
يذكر أن العازف محمود سرور يعد واحدا من أهم عازفي الكمان والربابة في مصر والوطن العربي .. وشارك في حفلات أهم وأكبر المطربين مثل: محمد عبده، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصالة، شيرين عبد الوهاب، أنغام، ملحم زين، رابح صقر .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تحاول منع هذا الفنان عن قراره بالاعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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