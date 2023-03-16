هذه الطفلة كبرت وأصبحت أيقونة في الجمال.. تطلقت بسبب شيرين عبدالوهاب ورفضت الزواج مجددًا لتعيش حريتها.. هويتها ستدهشكم!!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 02:47 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة من طفولة شخصية نسائية شهيرة في مصر، قيل أنها تطلقت بسبب أغنية.

هي الإعلامية المصرية رضوى الشربيني التي، كشفت لجمهورها عبر حسابها على «إنستجرام» عن سر عشقها لأحمر الشفاه البارز منذ نعومة أظافرها.

ونشرت رضوى الشربيني أول صورة لها من طفولتها وظهرت فيها وهي ترتدي فستان باللونين الأبيض والزهري وتضع احمر الشفاه الصارخ على شفيتها، كذلك بدت بتسريحة شعر طفولية مبتكرة.

ما لا تعرفه عن رضوى الشربيني

تعتبر الإعلامية رضوى الشربيني، مثيرة للجدل بشكل مستمر على مواقع السوشيال ميديا وذلك لهجومها على الرجال في برنامجها “هي وبس“، والذي يعرض على قناة “CBC سفرة“، حتى يعتبرها البعض انها عدوة الرجل .

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 11 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

زواج رضوى الشربيني وبناتها

وتزوجت رضوى الشربيني للمرة الاولى من “عمر كريم” ثم انفصلت عنه بعد سنوات قليلة وأسفرت تلك الزيجه عن إبنتيها (تمارا) و(تيا)، ودائما ما تنشر الإعلامية المصرية صور لها مع بناتها في المناسبات العائلية المختلفة.

طلاقها بسبب أغنية!

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني لأول مرة عن الأغنية التي تسببت في طلاقها بعد رحلة زواج دامت 7 سنوات ونصف السنة من محاولات الحفاظ على أسرتها. وقالت خلال لقائها ببرنامج «كلام نواعم» المذاع على فضائية «أم بى سى 1» أن أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب «المرايا» سبب في انفصالها .

ووضحت إنها اعتادت الاستماع إلى أغاني المطربة أثناء استحمامها، وفي أحد الأيام استمعت إلى أغنية «المرايا»، موضحة أن الأغنية كانت بمثابة رسالة موجهة لها، ولذلك اتخذت قرار طلب الطلاق من زوجها.

وعن التفاصيل أكدت: «دخلت عشان آخد شاور ودائما أنا بسمع أغانى، وجت أغنية شيرين، المرايا، وتقول كلماتها هتعمل إيه لو بصّيت في المرايا وأنا بسمع الجملة وأنا واقفة قدام مراية الحمام، اعتقدت أنها بتغنيهالي أو بتغنيها عليا، وكانت أطول فترة شاور في حياتي ساعتين ونصف الساعة، واسترجعت شريط حياتي.. وبعد ما خلصت قلت لنفسي وبعدين؟ هتعرفي تكملي كده بقية حياتك كلها.. فخرجت صليت استخارة، وتاني يوم طلبت الطلاق وحدث».

رضوى الشربيني: “أنا مش عدوة الرجالة”

وعادة ما تثير الإعلامية رضوى الشربيني الجدل، وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة، إذ عُرفت بدفاعها الكبير عن حقوق المرأة، حتى أنها اتُهمت بـ”التحريض على الرجال”، حتى أنها أجابت على سؤال وُجه لها كان يقول “إنتي عدوة الرجالة، لإطلاقها العديد من النصائح للسيدات والفتيات يراها الرجال ضدهم دائما، وقالت حينها: “لا مش عدوة الرجالة ولكن عدوة تصرفات بعض الرجال”.

«رضوي الشربيني: تحية وتقدير إلى «تاء التأنيث

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة للسيدات بمناسبة يوم المرأة العالمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «لكل امرأة وقفت امام قسوة هذه الحياه استحملت وقاومت وحاولت ولم تيأس…تحية لكى يا من كنتى فارسة أحلامك…تحية وتقدير إلى «تاء التأنيث» التي دائما تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوة وحب وعطاء.. كل عام وانتن امهات واخوات وبنات وصديقات وزوجات رائعات».

هل تتزوج رضوى الشربيني للمرة الثانية؟

وعلى مدار الايام القليلة الماضية احتلت الإعلامية رضوى الشربيني مؤشرات بحث جوجل عربيًّا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وبالأخص موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عقب تداول صور وأخبار حول ارتباطها بأكثر من رجل.

وسرعان ما خرجت الإعلامية رضوى الشربيني لتمازح جمهورها ومتابعيها وقامت بمشاركة عدد كبير من المنشورات، لأشخاص من الجمهور يعلنون ارتباطهم بها، أو إنهاء الارتباط بها، أو طلب الزواج بها.

وكانت بداية تلك المنشورات التي قامت رضوى بمشاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في إشارة منه إلى ارتباطه بها.. ومن ثم انهالت عليها منشورات تطلب الارتباط بها أو تدعي الارتباط بها بالفعل، وصاحبت رضوى المنشورات بتعليق ساخر قائلة: خطيبي رقم 1762.. وفي بوست آخر كتبت معقول ما حدش يعزمني على خطوبتي.

وقام بعض متابعين من مئات الرجال يزعمون ارتباطها بهم.. وحرصت رضوى الشربيني أن تُشارك جميعها عبر منصاتها الرقمية المختلفة.

هل تدخل رضوى الشربيني مجال التمثيل؟

على جانب آخر، كشفت الإعلامية رضوي الشربيني عن سبب رفضها خوض تجربة التمثيل وذلك من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”.

وقالت “رضوى” من خلال اللقاء إنها تلقت عروضًا عديدة لخوض تجربة التمثيل ولكنها رفضتها كلها لأنها لا تمتلك موهبة التمثيل، مضيفة: «التمثيل دا موهبة وأنا ما بعرفش أمثل».

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