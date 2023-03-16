“بالحجاب” .. أول ظهور ل “ريم البارودي” بعد وفاة والدها

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة ريم الباردوي متابعيها بعدد من مقاطع الفيديو وثقت من خلالها تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك في الظهور الأول لها بعد وفاة والدها .

نشرت ريم البارودي مقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وظهرت بها مرتدية عباءة وحجابا باللون الأسود وهي تطعم الحمام في الحرم المكي .

كما نشرت “البارودي” صورة للمسجد الحرام التقطتها من أحد الفنادق التي تطل عليه، وكتبت في تعليقها عليها: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك” .

وكانت قد أعلنت الفنانة ريم البارودي وفاة والدها في شهر يناير الماضي بعد صراع مع المرض وتدهور في حالته الصحية أدى إلى تواجده بالعناية المركزة .

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد من مسجد السلام بمدينة نصر، وظهرت ريم البارودي في حالة انهيار فور وصول جثمان والدها إلى المسجد .

وشهد عزاء والد الفنانة المصرية حضور الإعلامية ريهام سعيد التي حرصت على تقديم واجب العزاء لريم البارودي في وفاة والدها على الرغم من الخلافات التي نشبت بينهما والتي وصل البعض منها إلى ساحات المحاكم .

وظهرت ريهام سعيد في بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس بجانب ريم البارودي لمواساتها ومساندتها بعد وفاة والدها .

كما تواجد في العزاء عدد من نجوم الفن والإعلام جاء من بينهم: محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، دينا فؤاد، هدى، والإعلامية ياسمين الخطيب والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم .