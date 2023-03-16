شاهد نجل المخرج خالد يوسف بعد أن أصبح شاب وسيم.. وهكذا سيشارك بموسم رمضان 2023 المُقبل!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 02:47 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل والإخراج على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، أما بعضهم فقد ظهروا على الساحة الفنية كمخرجين لتلك الأعمال الفنية، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه وتعلق قلوب الجمهور بفنهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

نجل خالد يوسف

ومن بينهم “يوسف” نجل المخرج خالد يوسف الذي ظهر برفقة الممثلة الشابة هايدي سليم بكواليس تصوير (سره الباتع) والذي يخوض به كأول تجربة له في مجال الدراما خلال موسم رمضان 2023 المقبل، إذ يُشارك نجل “خالد يوسف” كمساعد مخرج مع والده .

نجل خالد يوسف في كواليس مسلسل سره الباتع – رمضان 2023

أبطال مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع يعد من أضخم مسلسلات رمضان 2023، ويضم ممثلين كُثر وينتمي العمل للدراما التاريخية وتبدأ أحداثه فى عصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

بوستر مسلسل “سره الباتع” رمضان 2023

ويشارك في العمل الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2023 عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

كما يشارك في مسلسل سره الباتع الذي ينافس بين مسلسلات رمضان 2023 عدد من النجوم العرب، على رأسهم الفنانة الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم.

كما لا يخلو المسلسل من عدد من النجوم الآخرين على رأسهم خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، حسام صلاح، والمطرب مالك.

أحداث مسلسل سره الباتع

ومسلسل “سره الباتع” كما وصفه خالد يوسف هو دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور ما بين زمنين … العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798.

المسلسل يتضمن مزيج درامي بين الزمن الحاضر وعصر الحملة الفرنسية، والقصة التاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف إدريس “سره الباتع” وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف.

وتدور أحداث القصة حول الخرافات في الريف المصري، وبناء مقام أحد الأشخاص في مكان ما، يذهب إليه مريدوه ويطلبون منه تحقيق أمنياتهم، بينما يتناول الجزء التاريخي من القصة عصر الحملة الفرنسية على مصر، ويروى قصة مواطن مصرى يقتل أحد جنود الحملة الفرنسية، الأمر الذى يستدعى إطلاق حملات مطاردة فى انحاء مصر من أجل العثور على ذلك المواطن المصرى، خاصة أنه له علامة مميزة جدا وهى أنه له أربعة أصابع فقط فى يده، ووشم لعصفورة على وجهه ولكن جيوش “نابليون” تقع فى ورطة حينما يقطع عدد من الشباب فى القرية التى يحتمى بها إصبعاً لكل منهم، ويرسمون وشما مشابها له للحفاظ على حياته.

ما لا يعرفه الكثيرون أن قصة “سره الباتع” كان من المفترض أن تصبح فيلما سينمائيا بعد أن اشتراها خالد يوسف من أرملة الكاتب الراحل يوسف إدريس، ولكن تغيرت الفكرة ليتحول إلى مسلسل وعن سبب تحوله قال خالد يوسف إن العمل يستوعب أن يتحول إلى مسلسل أكثر من كونه فيلما بالإضافة لضخامة إنتاجه كفيلم ولكنه لو قدم كمسلسل فإن تسويقه سيعوض ضخامة الإنتاج.

الخليج 365

الخليج 365