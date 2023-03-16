شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خرافي من باريس للتعاقد مع "أوسيمين" فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان، بصدد إرسال عرضا خرافيا، لنادي نابولي فيما يتعلق بالتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الإيطالي فى الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن باريس يستعد لإرسال عرضا بقيمة 150 مليون يورو من أجل اللاعب، الأمر الذي قد يغري الفريق الإيطالي ويجبره على بيع نجم فريقه فى نهاية الموسم الجاري.

فعلي الرغم من موقف نابولي السابق، ورفضه التام التفريط فى خدمات أوسيمين، بعد التصريحات التى أطلقها رئيس الفريق، إلا أن إدارة نجم الجنوب، قد تجد نفسها مجبرة على بيع اللاعب أمام العرض المالي الضخم المقدم من الفريق الباريسي.



موقف أوسيمين من عرض باريس

ووجه أوسيمين صدمة كبيرة لمسئولي باريس، حيث رفض بشكل قاطع الحديث فكرة التواجد فى الدوري الفرنسي والإنضمام إلى المشروع الباريسي، بعدما أكد اللاعب أنه يفضل على المستوي الشخصي الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي فى خطوته المقبلة.



نابولي فى ورطة بسبب أوسيمين

وتضع رغبة أوسيمين القوية فى الرحيل بجانب موقف اللاعب، إدارة نابولي فى ورطة شديدة، حيث أن الرحيل عن الدوري الإيطالي والرحيل عن نجم الجنوب، سيضع مسئولي الفريق الإيطالي فى ورطة أمام جماهيره.