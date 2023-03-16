شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف يعلن غناء الكينج محمد منير أغنية مسلسل "سره الباتع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خالد يوسف عن غناء الكينج محمد منير أغنية مسلسل سره الباتع، الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث نشر يوسف صور تجمعه مع منير والملحن وليد سعد أثناء تسجيل الأغنية وعلق: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقى فى الموسيقى الشرقية وكلمات مصطفى إبراهيم شاعر هذا الزمان، رأيى إن هذه الأغنية ومشاهدها فى المسلسل هى أكثر ما سيبقى فى وجدان الناس".



خالد يوسف

مسلسل "سره الباتع" مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.



محمد منير اثناء تسجيل الاغنية



محمد منير مع خالد يوسف والملحن وليد سعد