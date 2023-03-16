شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فتاة شعبية من شبرا تعمل فى مصنع "عبايات" بمسلسل ضرب نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل بمسلسلها الجديد "ضرب نار"، الذى يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضى، وتجسد ياسمين خلال الأحداث دور فتاة شعبية من شبرا تدعى "مهرة أبو الليل"، وهى مسئولة بشكل كامل عن أخوها وأختها بعد وفاة والدهم، كما أنها تعمل فى مصنع "عبايات" بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف خلال الأحداث على "جابر أبو شديد" الذى يستأجر منها محل أسرتها، ويقعان فى حب بعضهما، وسط العديد من الأزمات والمشاكل التى تواجه الثنائى خلال مشوار حياتهما.



ياسمين عبدالعزيز من كواليس "ضرب نار"

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ياسمين عبدالعزيز

وغابت ياسمين عبد العزيز عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدمت مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته أحمد العوضي، وخالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.