“جسمي يقشعر عندما أسمع اسمه فهو خائن” .. حقيقة هجوم هبة عبوك على زوجها أشرف حكيمي

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 12:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للممثلة الأسبانية من أصول ليبية هبة عبوك تهاجم من خلاله زوجها لاعب كرة القدم ونجم منتخب المغرب أشرف حكيمي، على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب .

وظهرت زوجة أشرف حكيمي في الفيديو وهي تتحدث باللغة الأسبانية، و نُسب إليها وفقا لما جاء في الترجمة بالمقطع قولها: “أتمنى ألا تسألوني عنه مرّة أخرى، جسمي يقشعرّ عندما أسمع اسمه .. لن نرجع لبعضنا فهو خائن ولا مجال للتفكير” .

إلا أنه تبين أن الفيديو مغلوط تماما وأن الترجمة خاطئة كليا، حيث أن الترجمة الصحيحة لحديثها كشفت عن أنها تتحدث عن أولادها لا عن زوجها أشرف حكيمي، فقالت: “إنهما مخلتفان اختلاف الليل والنهار، جسدياً أيضاً، فواحد بملامح تدل على أصله والآخر أشقر” .

يذكر أن أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد تم اتهامه في مطلع شهر مارس الجاري باغتصاب فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما في منزله بينما كانت زوجته وأولاده في عطلة، وهو الأمر الذي أنكر حدوثه تماما .

وفي أعقاب هذا الاتهام قامت زوجته هبة عبوك بحذف بعض الصور التي كانت تجمعهما عبر حسابها على “انستجرام”، ولفتت صحيفة “ماركا” الأسبانية إلى أن زواجهما لا يمر بأفضل لحظاته بعد القضية وترددت أنباء عن نيتها في الانفصال عن “حكيمي” .