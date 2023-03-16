انتقادات لمحمد رمضان بعد ظهوره ب “حلق” في أذنه

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 12:50 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بصورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “هارلي” ، كاشفا عن لوك شخصيته به .

ظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع “انستجرام” وهو يضع “حلق” في أذنه، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “هارلي .. فيلم إبريل 2023 إن شاء الله” .

وأدى ظهور محمد رمضان واضعا “حلق” إلى انتقاد عدد من المتابعين له في تعليقاتهم على الصورة، مشيرين إلى أن هذا الشكل قد يجعل معجبيه ينفرون منه .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “وصلت لدرجة حلق” و “إيه الحلق ده يا فنان” و “الفنان لبس حلق يا جماعة” و “إيه اللي انت لابسه ده يا غالي” و “الحلق شو قصته، انت قدوة للشباب” .

يذكر أن فيلم “هارلي” من المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته: محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وغيرهم .

فيما يدخل محمد رمضان موسم رمضان 2023 بمسلسل “جعفر العمدة”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي .

والمسلسل من بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر وغيرهم .