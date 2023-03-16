كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 12:50 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بصورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “هارلي” ، كاشفا عن لوك شخصيته به .
ظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع “انستجرام” وهو يضع “حلق” في أذنه، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “هارلي .. فيلم إبريل 2023 إن شاء الله” .
وأدى ظهور محمد رمضان واضعا “حلق” إلى انتقاد عدد من المتابعين له في تعليقاتهم على الصورة، مشيرين إلى أن هذا الشكل قد يجعل معجبيه ينفرون منه .
فجاءت بعض التعليقات مثل: “وصلت لدرجة حلق” و “إيه الحلق ده يا فنان” و “الفنان لبس حلق يا جماعة” و “إيه اللي انت لابسه ده يا غالي” و “الحلق شو قصته، انت قدوة للشباب” .
يذكر أن فيلم “هارلي” من المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته: محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وغيرهم .
فيما يدخل محمد رمضان موسم رمضان 2023 بمسلسل “جعفر العمدة”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي .
والمسلسل من بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لمحمد رمضان بعد ظهوره ب “حلق” في أذنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.