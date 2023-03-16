فنانة شهيرة تتهم النجم القدير يحيى الفخراني بالتنمّر عليها والسبب لا يصدق!!.. لن تتوقع من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 12:50 مساءً - كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن تعرّضها للتنمّر من الفنان الكبير يحيى الفخراني بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت عبير في تصريحات صحافية: “أنا تعرضت للتنمّر من يحيى الفخراني بسبب حجابي، وكنت بسجّل عمل إذاعي وشوفته وروحت أسلّم عليه، راح بص ليا من تحت لفوق، رغم إنه معروف إنه ملتزم ومش منحرف، ولكننا منعرفش عنه إنه متدين، وكمان أنا تعرضت للتنمّر من سمير صبري لما قابلته مرة في أمسية وتعامل معايا بتنمّر رهيب”.

يحيى الفخراني وعبير الشرقاوي

عبير الشرقاوي تأكد واقعة التنمّر عليها في تصريح آخر

وأكدت عبير الشرقاوي، تفاصيل واقعة التنمر عليها خلال تصريحات صحفية أخرى، حيث قالت: “نعم هذا حدث معي، ذات مرة كنت في مبنى التلفزيون، قابلت الدكتور يحيى صدفة فهرولت نحوه من أجل مصافحته، وكانت المرة الأولى يشاهدني فيها بالحجاب، حينها نظر إلي نظرة قوية جدًا بها استهزاء، ولا أعرف حتى الآن سبب ذلك”.

عبير الشرقاوي وحسن يوسف

كما أبدت الفنانة المعتزلة، رأيها في حالة الجدل التي أثارها الفنان حسن يوسف، خلال الأيام الماضية، حينما قال إن شهر رمضان للعبادة وليس لمشاهدة الأعمال الدرامية، وقالت: “بالتأكيد لا يوجد شخص يعبد الله 12 أو 24 ساعة، ولكن العبادة تكون في أداء فروض الصلاة والسنن وهي لا تأخذ 6 دقائق، وبعدها نقرأ القرآن”.

وأضافت: “قراءة القرآن لا تأخذ نصف ساعة في اليوم، وهناك من يختمه في 3 أيام، وأنا لا أفعل مثل هذه الأمور؛ لأنني أتبع الوسط في كل شيء، كما أنني إذا ختمت القرآن في 3 أيام يمكن أن أشعر بالملل والزهق، وأنا لا أحب أن يحدث لي ذلك مع كتاب الله، لذا فيستغرق الأمر معي نصف ساعة”.

وتابعت: “بالتالي سيكون لدينا وقت كبير لمتابعة المسلسلات، ولكن الفكرة في نوعية الأعمال التي نريد رؤيتها، لذا سأشاهد مسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي”.

واختتمت: “لكنني لن أتابع عملاً يكون بداخلي شك أنه يقدم لي فكراً منحرفاً، ولكن بالتأكيد سأشاهد أعمالاً هادفة، وبالنسبة لما قاله الأستاذ حسن يوسف، فسيكون ردي عليه أن أي شخص لا يتحمل قضاء اليوم كله في العبادة، ولكن إذا كنت أنت تفعل ذلك فبارك الله لك”.

عبير الشرقاوي ومحمد سعد

اعترفت الفنانة عبير الشرقاوي في منشور على حسابها بـ «فيسبوك» أنها تعرضت للنصب من قبل الفنان محمد سعد أثناء عرض مسرحية “قصة الحي الغربي” وكان محمد سعد من ضمن طاقم عمل المسرحية ولكن دوره كان صغير وقد تعدى عليها بالضرب أيضًا، وتم ذلك عندما طلب محمد سعد من عبير مبلغ 2000 جنيه أعطته المبلغ لكنه ظل طيلة شهور لم يسدد لها المال، لذلك قدمت عبير شكوى إلى رئيس المسرح الذي قرر خصم مبلغ 200 جنيه كل شهر من أجر محمد سعد لكي يسدد المبلغ وعندما علم سعد بذلك انهار على عبير بالضرب والسباب.

ورغم أن عبير صرحت بهذه الأخبار أكثر من مرة إلا أنها شعرت بتجاهل من الفنان محمد سعد وهو ما دفعها لأن تحذف ما كتبته وقامت بنشر جملة واحدة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها “الطيب أحسن”، المسرحية كانت عام 1998 وكان المخرج والدها جلال الشرقاوي وشارك في بطولتها النجمة رانيا فريد شوقي، الفنان هشام عبد الحميد، عبد الله محمود، أحمد سلامة وغيرهم.

عبير الشرقاوي تهاجم صنّاع مسلسل «أزمة منتصف العمر»

وكانت عبير قد هاجمت صنّاع مسلسل “أزمة منتصف العمر“، حيث قالت في تصريحات سابقة لها: “مسلسل “أزمة منتصف العمر” لا يصلح للمجتمعات الشرقية، لأن المخرج بيحاول كسب تعاطف المشاهدين مع ريهام عبد الغفور وكريم فهمي من خلال القصة، وبالتالي غصب عنك بتدعمي القصة اللي مبنية على باطل والمخرج بيخلّي المجتمع يتقبّل الحرام”.

من هي عبير الشرقاوي؟

عبير الشرقاوي هي ابنة المخرج جلال الشرقاوي. تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعملت في التمثيل أثناء دراستها.. وأسندت إليها بطولة مسرحية «عطية الإرهابية» عقب اعتزال وحجاب الفنانة سهير البابلي ثم عملت في العديد من المسلسلات مثل “عمر بن عبد العزيز”، و”الأمير المجهول”، إلى أن ارتدت الحجاب.

تزوجت عبير الشرقاوي من طبيب نفسي يدعى طارق المعداوي ورزقت منه بابنها “جلال” لكنها انفصلت عنه، وبعد الطلاق عانت كثيرًا معه واتهمته بمحاولة خطف ابنها كما اتهمها هو أيضًا بالسب والقذف بعد أن تحدثت عنه بالسوء في أحد اللقاءات التلفزيونية، وبالتالي تم القبض عليها بهذه التهمة وتم حبسها لمدة شهر،

وقد صرحت عبير في حوار لها أن طليقها امتنع عن دفع مصروفات مدرسة ابنه رغم أنه ميسور الحال ويعمل في مستشفى كبير في البحرين ويتقاضى راتب كبير، يذكر أيضاً أن عبير قد قامت بعمل عملية تجميل تسببت لها في عاهة مستديمة في يدها عندما حاولت شد الترهلات منها.

يُذكر أن آخر عمل فني شاركت فيه عبير الشرقاوي هو مسلسل “الإمام الشافعي”، الذي عُرض عام 2007 وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: إيمان البحر درويش، منى عبد الغني، فايزة كمال، محمد عبد الجواد، نبيل نور الدين ومفيد عاشور.

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