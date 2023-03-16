شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. اعرف شعبان عبد الرحيم قال إيه عن مطربى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تصريح سابق للراحل شعبان عبد الرحيم، الذى تمر ذكرى ميلاده اليوم الخميس، كشف شعبولا رأيه فى أغانى المهرجانات الأكثر رواجا فى الفترة الأخيرة، وهو الفنان الذى اشتهر بأداء لون غنائى موحد، اعتمد فيه على لحن ثابت وملابس مبهرجة متعددة الألوان إذ قال: "أى حاجة وأى كلام".

"العيال بتوع المهرجانات بيشربوا إستروكس وفودو.. وبيقلعوا وفى إيديهم السنج.. ولو كشفنا عليهم هنلاقى عليهم قضايا"، هكذا وصف شعبان مطربى المهرجانات فى تصريح سابق لليوم السابع، مضيفا: "العيال دى بتقول يا إما نجيب توك توك أو نعمل مهرجان.. يجيب التوك التوك ما ينجحش يقوم عامل مهرجان ويتخانق مع أهله عشان ياخد فلوس يغنى بيها".

وواصل شعبولا حديثه عن مطربى المهرجانات: "دلوقتى كل اللى معاه 500 جنيه بقى يعمل أغنية ويذيعها فى محطات مش محترمة.. الواد من دول يطلع يرقص عريان وماسك مطواة فى إيده".

ودافع شعبان عن الأغنية الشعبية قائلا : "الشعبى طول عمره محترم والدليل محمد رشدى وأحمد عدوية وعبد المطلب.. لكن أغانى المهرجانات مينفعش تخش البيوت.. ميصحش واحد يقول أزقه زقة وأطلع أجرى.. ده مش شعبى".

واختتم شعبولا: "بحب أسمع شيبة والليثى وعبد الباسط حمودة وحكيم وطارق الشيخ.. والكويس هيعيش والوحش هيموت.. الناس بس بتحب تشوف بيقولوا إيه".