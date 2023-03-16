شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الكيلانى: فيلم "صول" حكاية شاب يرغب فى العيش بشكل عادى رغم ظروفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض فيلم "صول" ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ24، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة للمنتج المشارك فى العمل مصطفى الكيلانى وأدارها الناقد محمد دياب، إذ أعرب الأخير عن سعادته بحالة الفيلم، إذ أنه يقدم يحكى عن "جابى" موسيقى شاب من ذوى الاحتياجات خاصة لديه حالة خاصة جدا تدعى "متلازمة العظم البلورى"، والتى أقعدته عن الحركة والمشى وأفقدته بصره بشكل نهائى.

وأشار الناقد إلى أن العمل استخدم به تقسيم السلم الموسيقي "دو- رى- مي- فا- صول " وكان لكل تفصيلة حكاية تحمل قدرا كبيرا من المشاعر المتباينة التى خلقت حالة من السعادة لدي الحضور.

مصطفى الكيلاني المنتج المشارك في الفيلم قال إنه سعيد برد فعل الجمهور وأضاف أن هذا العمل هو مشروع المنتجة والمخرجة زهرة البودى، والفكرة هى أن نقدم حكاية شاب لديه رغبة وأمنية فى أن يعيش بشكل عادى رغم ما يمر به من صعوبات بسبب مرضه.

وكشف الكيلانى: بدأنا التحضير للمشروع منذ عام 2015 وكان من الممكن أن يكون أفضل حال وجود الدعم المادى المناسب فقد تم تنفيذه بإمكانيات بسيطة و"لاب توب" قديم وأبسط الإمكانيات للتنفيذ لم تكن متاحة .

8 سنوات هى مدة تصوير الفيلم ما بين حفلات ومعهد لتدريس الطلبة معهد "تمبو" لكنه اضطر أن يغلقه فى النهاية بسبب التعثرات المادية، ويضيف الكيلاني إن "جابى" كل فترة لابد أن يدخل المستشفى وهى مرحلة اعتاد عليها، وعندما زرته في البيت كان قد انتهى من جولة المستشفى فى دمشق جزء من السبب فى تأخر التصوير كان بسبب عدم وجود إمكانيات للمخرجة زهرة البودي، واحيانا ظروفه الصحية.

فى 2020 كانت زهرة قد قررت أن توقف العمل لكن "جابى" قرر أن يستكمل العمل، جزء من بطولة "جابى" هى والدته التى طوال الوقت كانت تمنحه الامل في الحياة، كل اللقاءات مصورة خصيصاً لصالح هذا العمل ، موسيقى "جابى" كانت موجودة بقوه وحاضرة ووجود بعض الفنانين مثل عابد فهد كانت بسبب صداقته بهم.