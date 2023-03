شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتقاعد كوينتن تارانتينو من الإخراج بعد الانتهاء من فيلمه الحالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك، إلا أنه وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، فإن المخرج العالمى كوينتن تارانتينو سيتقاعد بعد إنتاج فيلمه العاشر، الذى سيدور حول بولين كايل، واحدة من أكثر نقاد السينما تأثيرًا فى كل العصور، التى كانت تكتب لمجلة نيويوركر بين عامى 1968 و1991، واشتهرت كايل بتعليقاتها شديدة الرأى، وغالبًا ما دخلت فى نقاشات محتدمة مع المحررين وصانعى الأفلام.

وفى أواخر السبعينيات، عملت لفترة وجيزة جدًا كمستشارة لشركة باراماونت، ووفقا لأحد المصادر المقربة، من الممكن أن تقوم شركة سونى بإنتاج العمل.



كوينتن تارانتينو

ويرجع الاعتقاد بـ تقاعد تارانتينو بعد هذا الفيلم خاصة أنه كان قد صرح من قبل أنه سيقوم بالتقاعد والابتعاد عن الأضواء بعد إخراج فيلمه العاشر، وأخرج المخرج حتى الآن تسعة أفلام، إذا حسبت فيلمى Kill Bill كواحد.

كما اقترح تارانتينو سابقًا أن معظم المخرجين لديهم "أفلام أخيرة مروعة"، وأنه ربما كان يجب أن ينتهي بعد إخراج فيلم Once Upon A Time In Hollywood.

فى لقاء لـ تارانتينو مع برنامج Pure Cinema Podcast في عام 2021، قال المخرج: "من النادر إنهاء حياتك المهنية في فيلم لائق، ولهذا فإن إنهاء حياتك مع فيلم جيد هو نوع من الظواهر".

ومن ثم أثير التساؤل حول اعتزال كوينتن تارانتينو بعد الانتهاء من الفليم الجديد، إلا أنه إلى الآن لم يجب بالإيجاب أو السلب.