ياسمين صبري بملامح مختلفة في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “جورجينا فرع مصر”

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 11:46 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من كواليس تصويرها لأحد الإعلانات التجارية، والمقرر إذاعته في شهر رمضان المقبل .

نشرت ياسمين هذه الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها بملامح مختلفة مما جعل المتابعون يتساءلون حول إن كانت قد خضعت لعملية تجميل مؤخرا .

فبدت ياسمين صبري في الصور بأنف أصغر ومرفوعة لأعلى والتي اختلف شكلها عن ما كانت عليه في صور سابقة لها، كما ظهر فمها أكثر انتفاخا .

وأشار بعض المتابعين في تعليقاتهم إلى أن الفنانة المصرية تتعمد تقليد عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز لكي تشبهها .

وجاءت التعليقات مثل: “جورجينا فرع مصر” و “منورة جورجينا” و “لو تضلك تقلديها طول عمرك ما رح تستفيدي” و “نفس اللون اللي لابسيتو جورجينا” و” جورجينا العرب” .

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد صرحت في لقاء مع برنامج “MBC Trending” بأنها تشارك في الموسم الرمضاني بحملة إعلانية كبيرة انتهت من تصويرها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل .

وفي سياق آخر أعربت عن سعادتها بمشاركة الفنان محمد إمام بطولة فيلمه الجديد “أبو نسب”، والذي سوف يتم عرضه في موسم عيد الفطر القادم .

فقالت: “أنا بحب أشتغل مع محمد إمام، بنخش جوا الشخصية وبيبقى في إنسجام وهو دمه خفيف جداً، ومعانا النجم الكبير ماجد الكدواني، والفيلم إخراج رامي إمام” .

ويعد فيلم “أبو نسب” هو التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام، حيث سبق وأن تعاونا في فيلمي “جحيم في الهند” عام 2016، و “ليلة هنا وسرور” عام 2018 .