نجل الفنان محمد الحلو يطلب الدعاء لوالده

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 11:46 صباحاً - كشف حمادة الحلو نجل الفنان محمد الحلو عن تعرض والده لوعكة صحية، تستدعي إجرائه لعملية جراحية للمرة الثانية بعد أن سبق وخضع لعملية تركيب دعامات وعمل قسطرة لعلاج انسداد في الشرايين بالقدم اليسرى .

نشر حمادة الحلو صورة لوالده محمد الحلو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب في تعليقه عليها: “ربنا يشفيك يا حبيبي ويعافيك، وزي ما ربنا كرمك في العملية اللي فاتت هيكرمك في العملية دي” .

تابع نجل محمد الحلو مطالبا الجمهور بالدعاء لوالده: “انت أطيب قلب وأكرم إنسان في الدنيا وربك كبير يا حبيبي .. فضلا وليس أمرا الرجاء الدعاء لأبي” .

يذكر أن الفنان محمد الحلو كان قد أصيب في شهر يونيو الماضي بانسداد في شرايين الساقين، وكانت نسبة الانسداد فوق 80٪؜، وهو الأمر الذي قرر على إثره الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة من أجل تركيب دعامات .