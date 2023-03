شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار.. القصة والأبطال وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى مجدداً فى دراما رمضان المقبل خلال مسلسل ضرب نار، الذى يعد من الأعمال المرتقبة بالنسبة للجمهور، خاصة بعد نجاح ياسمين والعوضى الكبير فى مسلسلهما "اللى مالوش كبير" فى شهر رمضان قبل الماضى، ويدخل الثنائى المنافسات متسحلين بدراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الرومانسية.

الأبطال

بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، أحمد بدير، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، ضياء عبد الخالق، زينة منصور، أيسل رمزى، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

القصة

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.





قنوات العرض

يعرض حصرياً على قناة ON و ON دراما ومنصة Watch it.





أبرز المعلومات

- المسلسل يسجل التعاون الثالث بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بعد مسلسلى "لآخر نفس" الذى تم عرضه في شهر رمضان عام 2019، و"اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى 2021.

- استعان صناع "ضرب نار" بعدد من الفنانين الذين شاركوا في مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، أبرزهم هدى الاتربى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود.

- وقع الاختيار على المطربين محمد الحلو وحنان ماضي لغناء أغنية تتر العمل والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز.

- تتعاون النجمة ياسمين عبد العزيز مع المخرج مصطفى فكرى للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعد مسلسلى "ونحب تانى ليه" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، و"اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2021.



ضرب نار



ياسمين عبد العزيز



احمد العوضى