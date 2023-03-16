شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيي سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية 6 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفلا غنائيا كبيرا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية برفقة فرقته الموسيقية ضمن السهرات الرمضانية، وذلك يوم الخميس 6 أبريل المقبل الساعة 9 ونصف مساء.



علي الحجار

كما يحيى الفنان على الحجار حفلاً غنائيًا، بعد غد السبت على مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين".

يذكر أن الفنان على الحجار أرجع سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات وعودته فى رمضان الماضى بتتر مسلسل جزيرة غمام لسببين، الأول هو الاختيار، موضحًا أن جودة العمل أهم شيء لديه وأنه ليس متسرعا على الغناء وتابع: "وفيه سبب تانى.. مفيش مطرب بيقول أنا هروح أغنى في المسلسل ده اللى بيحصل أن المخرج أو المنتج هما اللى بيختاروا مين اللى يغنى".