شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يقدم الأداء الصوتى فى برومو مسلسل "سره الباتع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق برومو مسلسل "سره الباتع"، بطولة عدد من النجوم على رأسهم أحمد فهمى وأحمد السعدنى وريم مصطفى وهالة صدقى وآخرين، نجاحاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أشاد النقاد ورواد السوشيال ميديا بالشكل المبهر في تصوير المسلسل، بالإضافة إلى الكم الهائل من الممثلين في العمل .

ومع بدء البرومو نجد أن الفنان شريف دسوقى يقدم الأداء الصوتى "voice over " في البرومو ويحكى حكاية الفرنسيين والغزاة ودخولهم إلى أرض مصر، كما أوضح البرومو أن العمل يتضمن زمنيين مختلفيين .

مسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الجيش حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".