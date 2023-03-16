شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي سهرة رمضانية الشهر المقبل بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي ضمن السهرات الرمضانية يوم الأربعاء 12 أبريل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمصاحبة فرقة المايسترو عمرو سليم الموسيقية، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" البوستر الرسمي للحفل مروجًا له.



مدحت صالح

كما يقدم الفنان مدحت صالح تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حصريا على شاشة قناة "الحياة"، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

يذكر أن مدحت صالح أحيى السبت الماضي حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.‏