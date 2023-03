شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما الكورية The Glory تتفوق على مسلسل You .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الموسم الثاني من مسلسل الدراما الكورية الشهير The Glory الذى طرح على منصة نيتفلكس في 10 مارس الجارى، رسميًا العمل الأكثر مشاهدة لهذا الأسبوع على المنصة، هذا وفقًا لأحدث قائمة أسبوعية من المنصة لأفضل 10 عروض تلفزيونية وأفلام في الأسبوع من 6 إلى 12 مارس، في دول العالم.

وضع عدد مشاهدي مسلسل الدراما الكورى The Glory في الصدارة، وتغلب على أعمال أخرى مثل الموسم الرابع من سلسلة You، والمسلسل الوثائقي MH370: The Plane That Disappeared والموسم الثاني من الدراما الإسبانية Wrong Side of the Tracks.



The Glory

من بين الأسماء البارزة الأخرى في قائمة العشرة الأوائل لهذا الأسبوع على منصة نيتفلكس فيلم الإثارة والجريمة Luther: The Fallen Sun، العمل الذى يعد استمرار للمسلسل البريطاني الذى يحمل نفس الاسم " Luther".

وذلك بعدما فازت منصة نتفليكس بـ 6 جوائز من أصل 16 ترشيحًا من جوائز الأوسكار الـ 95، الحفل الذى أقيم منذ ساعات على مسرح دولبى بلوس أنجلوس، وجاءت جوائز نيتفلكس كـ التالى:

كان لـ فيلم All Quiet on the Western Front الحظ الأكبر من الجوائز لـ منصة نيتفلكس، حيث بـ أربع جوائز جوائز من أصل 9 ترشيحات، وهى:

أفضل فيلم ناطق بـ لغة غير أنجليزية

أفضل موسيقي تصويرية

أفضل تصوير سينمائى

أفضل تصميم إنتاج

وفاز الفيلم الوثائقى The Elephant Whisperers بـ جائزة أفضل فيلم وثائقى قصير من أصل ترشيح واحد.

كما فاز فيلم Guillermo’s Del Toro Pinocchio بـ جائزة أفضل ؤفيلم رسوم متحركة طويل من أصل ترشيح واحد.