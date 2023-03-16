بعد خلافهما الشهير.. مواجهة نارية مرتقبة بين ريم البارودي وريهام سعيد

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 03:50 صباحاً - بعد إسدال الفنانة ريم البارودي الستار على أزمتها مع ريهام سعيد التي استمرت عدة أشهر، تستضيف الأخيرة، ريم البارودي في برنامجها على قناة الشمس يوم الأثنين المقبل 20 مارس.

يذكر أن، تصدرت أزمة الفنانة ريم البارودى والإعلامية ريهام سعيد ترند موقع البحث الشهير “جوجل” بعد عودة الخلاف بينهم مرة أخرى، وذلك بعدما نشرت الباروي بيان رسمي صدر من محاميها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بأن موكلته سددت 20 الف جنيه بعد الحكم القضائي لصالح ريهام سعيد.

ونشرت ريم البارودى بيانا على لسان محاميها تثبت أنها سددت الغرامة المحددة بينهم، وأنها تريد التنازل عن المحاضر التي حررتها في وقت سابق ضد الإعلامية ريهام سعيد، لإنهاء النزاع والصراع المستمر بينهما، مؤكدة إنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الوسط الفني.



وكان قد نشر مكتب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة ريم البارودي بيانًا جاء نصه:”بصفتي وكيلًا عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المنقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022، جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، وقدرها عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف القضائية”.

وأضاف البيان: “ريم البارودي لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصًا منها على إستمرار علاقات الصداقة والمحبة بينها وبين أبناء الوسط الفني، فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم، لصالح الأستاذة ريهام سعيد”.

