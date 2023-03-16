شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم: أغنية "يا بنتى" هدية لكل أم بتفرح بزواج ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مى سليم عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة " يا بنتى " ورد الفعل الجمهور الايجابى عليها ، وأشارت مى في تصريحها "لليوم السابع " إلى أنها تهدى هذه الاغنية إلى كل أم تفرح بزواج ابنتها وأضافت إنها اختارت هذه الأغنية وهى تتخيل نفسها يوم زفاف لى لى ابنتها وهى تغنيها لها، لقد طرحت مى أغنيتها "يا بنتى" منذ عدة أيام وهى من كلمات: محمود عبدالله وألحان: محمدي وتوزيع: أحمد أمين مكساج وماستر: محمد جوده ومنتج منفذ: رامز سليمان

وتقول كلماتها

عدت الأيام يا بنتي

و الليلادي الكل شافك

وسط فرحه كبيره وانتي

قاعده لابسه توب زفافك

أيوه رايحه لدنيا تانيه

لسه فيها حتبتدي

بس قلبي حيبقي عندك

مهما عني تبعدي

كنت وانا بلعب معاكي

بادعي و ف حضنك بَضُم

إني اشوفك يوم عروسه

زي حلم أي أُم

وادي أحلامي ودُعايا

شوفتهم بعينيا آهُم

فهّميني كبرتي إمتي

لأ وقلبك داب و حب

ياللي لسه ما جاش ف عمري

أغلي منك أو أحَب

ربنا يهنيكي دايماً

باللي تتمنيه يا رب

نمسك الخشب النهارده

هوه فيه حد ف جمالك

لأ وبكره الفرحه تكمل

وبإيديا أشيل عيالك

بالسلامه وبادعي ليكي

طول حياتك تكسبي

عايزه أوصي كمان حبيبك