همس فكري بعد فوزها بلقب الموسم الاول من سعودي ايدول: “اشكر بلاد الحرمين ورؤية 2030”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 16 مارس 2023 02:53 صباحاً - فازت المتسابقة همس فكري بلقب “سعودي أيدول” في موسمه الأول، بالحفل الختامي الذي انتهى مساء الأربعاء بالمملكة العربية السعودية.

وبعد أسابيع عدة من المنافسات الغنائية الحماسية والمصيرية، وصل 3 مشتركين إلى الحلقة الختامية، ليتنافسوا على اللقب وهم همس فكري وعبد العزيز مانع وماجد العويد.

وقد عبرت همس شكري عن فرحتها بالفوز باللقب حيث قالت في تصريح تلفزيوني: “احب اشكر بلادي السعودية بلاد الحرمين ورؤية 2030 التي قدمت لنا وسمحت لنا الفرصة ان نصل الى هذا المكان شكرا الملك سلمان وولي العهد ومعالي تركي ال الشيخ”.

وتابعت “بلاد العز والخير والفخر اوعدكم باذن ان اطور نفسي واكون عند حسن ظنكم انتم اجمل ناس شفتهم في حياتي”.

واضافت “كل امرأة سعودية لازم تسعى وتحقق حلمها من الان ان كان عندك موهبك الغناء قدميها بلادنا السعودية سمحت لنا ان نحن نقدم فيها”.