شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: أمى صاحبة الفضل عليا ..وأحمد زكى حنين وأب روحى والجندى منحنى أول فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد نجاتى، بداياتى جاءت نتيجة تعب وطموح أمى، وكانت تأتى معى للاستوديو ورأت فى نجم وفنان، وأخذت دور فى مسلسل "أنا وانت وبابا فى المشمش"، ولعبت دور فى فيلم "الجراج"، ثم "عرق البلح" و"العاصفة والمدينة" وكنت أسمع كلام عاطف الطيب.

وأضاف محمد نجاتى خلال استضافته ببرنامج "من مصر" على قناة "cbc"، العمل مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولى حدث كبير، كما عملت دور مع الفنان شكرى سرحان، حيث استفدت بشكل كبير منهم، لافتا ذهبت للفنان كمال الشناوى وقلت له :أنا محمد نجاتى وأقدم دور معك.

وأكد محمد نجاتى، دورى فى فيلم "ضد الحكومة" مع الفنان الكبير أحمد زكى لا أنسى تفاصيله وتعلمت منه الكثير وكان حنين ولا يبخل بأى معلومة وتنبأ بحصولى على جائزة فهو أب روحى بالنسبة لى، كما علمنى بأن كل شخصية ليس لها علاقة بالأخرى، كما علمنى نشأة الشخصية.

تابع محمد نجاتى، محمود الجندى أعطانى أول فرصة ورشحنى فى فيلم "قلب الليل" وأوصلنى لعاطف الطيب لتمثيل دوره وهو صغير، كما تقابلنا فى مسلسل "حديث الصباح والمساء".