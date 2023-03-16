شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد والمؤرخ محمود علي: كتاباتي عن أعمال وليس أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة تكريم الناقد والمؤرخ الكبير محمود علي، ضمن فعاليات الدورة ال24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بحضور عدد من النقاد والسينمائيين، منهم مدير التصوير محمود عبدالسميع و النقاد ماجدة موريس وأشرف غريب وصفاء الليثي .

وعبر الناقد الكبير محمود علي عن سعادته بتكريمه من جانب مهرجان الإسماعيلية ووجه الشكر لرئيسه الناقد عصام زكريا ثم بدأ في الحديث عن مشواره في الكتابة منذ التحاقه بقسم الصحافة بكلية الآداب، وقال :بدأت علاقتي بالسينما مبكرا جدا وكان أول فيلم شاهدته فيلم ست البيت الذي عرض وقتها بسينما علي بابا بشارع فؤاد بوسط البلد .

وكشف أنه عندما قرر التأريخ لصناعة السينما منذ عام ١٨٩٦ وحتي عام ١٩٥٢. وجد أن معظم ما كتب عن هذه الفترة يضم معلومات مغلوطة، مؤكدا أن الكتابه عن هذه الفترة لم يكن سهل وتحدث أيضا عن كواليس كتابه ١٠٠عام من الرقابة علي المصنفات الفنية في تاريخ السينما المصرية أيضا كتاب "اوراق منسية في تاريخ السينما المصرية" مثل كتابات يحي حقي أيضا كتابه عن السينما الإسرائيلية وتجربته في الكتابه المصورة صوت وصورة .

وردا حول سؤال حول تأثير كتاباته النقدية علي علاقته بالوسط الفني قال محمود علي إنه عندما يكتب يكون ذلك على العمل، وليس على أشخاص واعطي مثل بالفنان عادل امام الذي قابله مرة واحدة في حياته وكان ذلك في أحد الاستديوهات وأنه شكره علي مقالاته على أفلامه وهذه هي المرة الوحيدة التي قابله فيها .

من جانبه تحدث الكاتب عرفة محمود عن كواليس كتاب غواص في بحر السينما قائلا : بداية اشكر إدارة مهرجان الإسماعيلية باختياري لتحمل مسئولية كتاب عن المؤرخ الكبير محمود علي الذي قدم نحو ٢٠كتابا حيث يرجع الفضل له في تقديم كتاب يوثق لتاريخ السينما المصرية بالوثائق في أول خمسين سنة سينما وهذا الكتاب كان يربط بين الحدث والظروف المحيطة به ومن خلال جلساتي معه اكتشفت معلومات وتفاصيل مهمة فمثلا هناك مذكرات محمد كريم الذي ورد بها وثيقه مهمة عن خطاب من محمد كريم موجه لوزير الثقافة في ذلك الوقت ثروت عكاشة حول فيلم نور الله كذلك وثيقة بيع افلام حسين صدقي بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه بالتقسيط أيضا كتابه اوراق منسية تحدث عن قصة الفيلم الذي كتبه عبدالناصر ولم يكتب له الخروج النور.

وخلال الندوة تحدث مدير التصوير محمود عبدالسميع عن فكرة إنشاء متحف السينما الموجودة من ٤٠سنة، مؤكدا أنه تحدث مع الأشخاص الذين يمتلكون بعض المقتنيات الفنية التي تصلح للمتحف لكنهم يطالبون بمبالغ مادية كبيرة .